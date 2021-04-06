Путин поручил увеличить доходы жителей «отстающей» Карелии

По итогам совещания с членами правительства президент Владимир Путин утвердил ряд поручений. Одно из них касается достижения опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал в десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. В числе «отстающих» регионов числится и Карелия. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал»,

- сказано в сообщении.

Доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 1 июля 2021 года, а затем - раз в полугодие.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители Адыгеи, Алтая, Калмыкии, Карелии, Марий Эла, Тывы, Чувашии, Алтайского края, Курганской и Псковской областей. (фото autonews.ru)