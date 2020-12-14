Проверяя свой энергофункционал, пенсионерка потеряла 35 тысяч рублей

Петрозаводчанка обратилась в полицию и рассказала, что некая женщина написала ей в социальной сети и предложила провести диагностику организма на энергофункционал, сообщает МВД Карелии.

Помимо этого, «специалистка по энергетике» пообещала привлечь к пенсионерке женское счастье по фотографии. Против такого петрозаводчанка устоять не смогла и отправила снимок.

После этого «диагност по фото» заявила, что выявила у заявительницы проблемы с энергетикой, но их можно решить всего за 3 тысячи рублей. Пенсионерка согласилась и перевела деньги. А псевдо-диагност просто удалила свою страницу.

А всего через несколько дней женщина попала в новую ловушку. В интрнете она нашла предложение о помощи при оформлении кредита. Для получения 700 тысяч рублей, мужчина попросил предоплату в 9 500 рублей.

После совершения женщиной первого перевода он попросил доплатить еще 7 500 рублей, а затем еще 5 000. По его словам, деньги были необходимы для оплаты справок и работы сотрудников банка. Получив последний перевод, 10 000 рублей, лже-помощник заблокировал переписку.

После этого петрозаводчанка обратилась в полицию, указав, что действия мошенников причинили ей материальный ущерб в 35 000 рублей.

Фото sudbainfo.ru