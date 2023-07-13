13 июля 2023, 14:03
Проезд транспорта через ж/д переезд ограничат в Петрозаводске
Движение в районе улицы Онежской флотилии сделают реверсивным
Движение транспорта через железнодорожный переезд в районе улицы Онежской флотилии в Петрозаводске частично ограничат в ночь на 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба филиала РЖД «Октябрьская железная дорога».
На переезде около Яхтенного порта с 21:00 14 июля до 06:00 15 июля будут укладывать настил.
На это время движение сделают реверсивным по одной полосе дороги. Своевременный пропуск обеспечат для проезда машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции. // фото: Яндекс.Карты