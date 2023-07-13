В Карелии герои СВО бесплатно получат земельные участки

Автором инициативы выступил Глава республики Артур Парфенчиков. Согласно закону, земельные участки смогут получить участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов. Воспользоваться новой мерой поддержки смогут граждане, зарегистрированные в Республике Карелия. Участок можно будет использовать для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков поблагодарил депутатский корпус за поддержку и подчеркнул, что помощь землякам, защищающих интересы государства, и их семьям на сегодняшний день – приоритет в работе Правительства.

В Карелии работает Фонд поддержки участников СВО. Здесь оперативно решаются просьбы и обращение жителей Карелии, причастных к спецоперации. Вместе с тем нужна системная работа. Считаю, что возможность получить земельный участок станет большим подспорьем для наших ребят и их семей, позволит строить реальные мирные планы на будущее,

– отметил руководитель региона.

- Наш долг сегодня сделать все возможное для оказания максимального внимания участникам спецоперации и их семьям. И для этого мы должны использовать все доступные нам механизмы помощи. Участок земли для них здесь, дома, где их ждут, это не только мера поддержки республикой своих бойцов, но и знак уважения и благодарности за то, что они защищают нашу страну, рискуя своими жизнями, – сказал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.