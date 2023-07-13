С 1 сентября 2023 года Медицинский институт ПетрГУ будет носить имя профессора А.П. Зильбера. Это решение было принято Ученым советом вуза.

190 дипломов вручили в этом году по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «фармация», в том числе 28 дипломов с отличием!

Шесть трудных лет шли к этому незабываемому моменту студенты из разных регионов России, из зарубежных стран: Узбекистана, Армении, Латвии, Иордании, ОАЭ, Сирии, Афганистана, Саудовской Аравии, Замбии.

«Это был самый настоящий интернационал! Что говорит о престиже Медицинского института ПетрГУ»,

- отметил Валерий Марченко, доктор медицинских наук, профессор Первого Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова. Он не первый год возглавляет Государственную аттестационную комиссию в Медицинском институте ПетрГУ.

С каким багажом знаний выходят в жизнь выпускники? Что нового появилось в научно-образовательном процессе в Мединституте ПетрГУ? Об этом в программе Светланы Пушкиной «Домашний доктор». (Видео)