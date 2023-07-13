13 июля 2023, 12:07
Уборочные машины и другую технику распродает мэрия Петрозаводска
Аукцион по продаже муниципального имущества пройдет в августе
Погрузчик, грузовик, уборочные машины и нежилое помещение продает администрация Петрозаводска. Аукцион пройдет 15 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.
Заявки на участие в торгах можно подать до 15:00 8 августа. Аукцион пройдет на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ».
Нежилое помещение находится на улице Лесной, дом №7. Начальная цена лота составляет 248 тысяч рублей.
Грузовой фургон оценили в 155 тысяч рублей, погрузчик-экскаватор в 275 тысяч рублей, две уборочные машины в 531 тысячу рублей каждая. // фото: администрация Петрозаводска