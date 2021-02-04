Приставы продают арестованный за долги КамАЗ

В Карелии приставы выставили на продажу имущество ООО «Евростройгрупп-Диабаз».

Арестованный за долги предприятия грузовой фургон КамАЗ продают ниже среднерыночной стоимости. Информация о реализации арестованного имущества опубликована на сайте управления федеральной службы судебных приставов Карелии.

В качестве продавца выступает МТУ «Росимущество». Грузовик 2007 года выпуска с двигателем 245 лошадиных сил оценен в 267750,00 рублей.

Ранее приставы выставили на продажу машины, прицепы, сауну и другие вещи, арестованные у должников. (фото pnp.ru)