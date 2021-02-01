Судебные приставы Карелии продают арестованное имущество должников

Судебные приставы-исполнители устраивают очередные торги по реализации арестованного имущества несостоятельных должников, сообщает сайт УФССП Карелии.

Управление уверяет, что реализация осуществляется по рыночной стоимости, представляющей собой цену, по которой такие предметы реализуются на открытом рынке в условиях конкуренции.

Так, в настоящее время к продаже предлагаются шесть автомобилей, среди которых Lada Priora за 97 тысяч рублей и Lada Kalina за 93 тысячи рублей.

Квадроцикл предлагается за 72 тысячи, а инфракрасная сауна всего за 39 тысяч рублей.

Весь список лотов — здесь.

По вопросам приобретения имущества заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества в разделе «деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества», либо по номеру телефона (8142) 59 36 27.

Телефон в Управлении (8142) 760964.

Изображение с сайта УФССП Карелии.