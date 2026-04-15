Пожарные спасли женщину поздним вечером в Карелии

Во вторник, 14 апреля, в 21:39 на пульт дежурного поступил сигнал о происшествии в пятиэтажке на улице Ленина в Олонце. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Выяснилось, что одна из горожанок вышла на балкон в своей квартире, а дверь захлопнулась, отрезав женщине возможность вернуться внутрь. На место прибыли трое пожарных. Они забрались на балкон третьего этажа с помощью лестницы и впустили хозяйку в квартиру, не дав ей замерзнуть.

