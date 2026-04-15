Россиян предупредили о штрафах за сообщения в домовых чатах

Размещение чужих персональных данных в домовом чате является административным правонарушением и карается серьезными штрафами. Об этом рассказал директор Института информационной и медиабезопасности университета имени О.Е. Кутафина Владимир Никишин, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил эксперт, за размещение данных соседей без их согласия в домовом чате для граждан предусмотрены штрафы от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф для граждан увеличивается до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, для юрлиц - до 500 тысяч рублей.

