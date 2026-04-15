Беспилотники атаковали ночью российский город

В ночь на 15 апреля город Каменск-Шахтинский в Ростовской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, дроны, напавшие на город, уничтожены средствами ПВО. Информацией о возможных разрушениях и жертвах губернатор не поделился. Слюсарь отметил, что опасность атаки БПЛА на территории региона сохраняется.

Ранее сообщалось о том, что трехлетняя девочка провалилась под лед в Карелии.