Ряд лекарств заметно подорожал в Карелии

В марте 2026 года в нашей республике изменились цены на некоторые лекарства. Об этом сообщает Карелиястат.

По данным ведомства, в прошедшем месяце в Карелии подорожали корвалол (16,4%), активированный уголь (10,8%), экстракт алтея (10,5%), ибупрофен (6,1%). В то же время снизились цены на мелоксикам, лоперамид, экстракт валерианы, кардиомагнил (3,5 - 7,5%).

Ранее сообщалось о том, что алкогольные напитки подорожали в марте в нашей республике.