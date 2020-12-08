Пожарные спасли ребенка, застрявшего на дереве

На севере Карелии ребенок попал в беду. На помощь ему вызвали спасателей.

7 декабря в 16:13 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Кемь поступил звонок с просьбой о помощи. Как оказалось, у ребенка во дворе дома застряла нога в дереве.

Прибывшие к месту вызова пожарные разжали ветки и освободили мальчика из природного плена.

В ходе необычной спасательной операции пожарным пришлось использовать спасательные веревки. Другие подробности спасательной операции не сообщаются. (фото tagilcity.ru)