Обгон спецтехники на севере Карелии завершился съездом в кювет

Авария с участием автомобиля «Лада Гранта» произошла в минувший понедельник, 7 декабря, в Лоухском районе.

Подробности ДТП на дороге Чупа-Малиновая Варакка-Хетоламбино рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

58-летняя женщина-водитель при выполнении обгона спецтехники КДМ не справилась с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет. В аварии травмы получила 43-летняя пассажирка. Женщине оказали медицинскую помощь. (фото vk.com)