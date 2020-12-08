08 декабря 2020, 09:36
Происшествия

Обгон спецтехники на севере Карелии завершился съездом в кювет

В аварии в Лоухском районе пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта»

Авария с участием автомобиля «Лада Гранта» произошла в минувший понедельник, 7 декабря, в Лоухском районе.

Подробности ДТП на дороге Чупа-Малиновая Варакка-Хетоламбино рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

58-летняя женщина-водитель при выполнении обгона спецтехники КДМ не справилась с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет. В аварии травмы получила 43-летняя пассажирка. Женщине оказали медицинскую помощь. (фото vk.com)

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ДТП
Лоухский район
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