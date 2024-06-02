Жители Муезерского жалуются, что поселок утопает в мусоре. Они обратились в нашу редакцию с письмом о своих бедах.

«Наш поселок Муезерский утопает в мусоре. Проблема существовала и ранее, но приходом «КЭО», Карельского экологического оператора, проблема усугубилась»

- говорят люди.

По их свидетельствам, в километре от поселка образовались полигоны мусора, при сжигании которого запах и дымовая завеса накрывают весь населенный пункт. Мусорные свалки привлекают диких животных, частенько заглядывают к людям медведи, а стая лис практически проживает рядом со свалкой. Люди боятся.

«Сейчас на каникулы выйдут дети. Мы неоднократно обращались к власти с просьбой найти решение этой проблемы, но все остается в прежнем виде и только усугубляется. Хотелось бы жить в гармонии с природой и чувствовать себя в безопасности. Просим помочь нам!»

Со своей стороны, редакция обращается с просьбой к организациям, осуществляющим контроль за соблюдением экологии, разобраться в этой проблеме и помочь людям.