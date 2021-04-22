Популярный курорт открыл границу для россиян

Популярный курорт Мадейра открыл границы для туристов со всех стран, в том числе и России. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, как можно попасть в автономный регион Португалии. Путешественникам нужно будет за 12-48 часов до посадки заполнить анкету на платформе madeirasafe.com. Затем турист получит на электронную почту уведомление с кодом доступа и QR-кодом, который нужно будет представить в аэропорту Мадейры.

Все туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Справка должна быть на английском языке и заверена лабораторией, которая ее выдала. Это требование распространяется даже на привитых путешественников.

Результат теста можно заранее загрузить на madeirasafe.com. Если у путешественника нет ПЦР-теста, его можно будет сделать в аэропорту. В таком случае туристы должны будут отправиться на самоизоляцию в отель в ожидании результата. Также туристы смогут оформить страховку, покрывающую медицинские, хирургические, фармацевтические и больничные расходы, связанные с коронавирусом, а также расходы на отмену, прерывание или продление поездки из-за COVID-19.

Отметим, что между Россией и Португалией еще не возобновлено авиасообщение. Маршрут до острова можно построить через третьи страны, например, Германию, Швейцарию, Амстердам. Для поездки также потребуется виза. (фото hochuiedu.ru)