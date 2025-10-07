07 октября 2025, 16:24
Погода

Погода в Карелии начнет меняться с середины недели

Кто не успел сделать красивые осенние фотографии - срочно в парк
Золотая осень в Петрозаводске
фото: Петрозаводск говорит

Сейчас парки Петрозаводска - это лучшая фотозона. Пока погода жителей Карелии радует. Настоящая золотая осень. Но уже в ближайшие сутки ситуация начнет меняться. 

Погодные условия прошедшей недели формировались под воздействием области высокого давления: малооблачная без осадков погода, ночные заморозки, очень высокое для нашего региона атмосферное давление, большой суточный ход температуры воздуха, слабый ветер.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация начнет меняться, с приходом теплой и влажной воздушной массы с Атлантики станет больше облаков, что защитит от ночного выхолаживания, но придут дожди, которые в первой половине недели вероятны лишь местами, во второй - уже на большей части небольшой, местами умеренной интенсивности. Температурный фон на 1-3℃ превысит климатическую норму: в ночные часы температура составит +4, +8℃, днем от +8℃ до +13℃, до середины октября отрицательные температуры не вернутся.

По прогнозу Гидрометцентра России, октябрь в нашем регионе по температурному режиму и по количеству осадков ожидается в пределах средних многолетних значений. Средние температуры в первой половине месяца прогнозируются на 2-4℃ выше нормы, во второй в рамках климата и ниже из-за частых арктических вторжений.

Обсудить
Метки: 
погода
прогноз
новости Карелии
новости петрозаводска
парки