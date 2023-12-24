Подросток пропал в Петрозаводске почти неделю назад

Полиция в Петрозаводске разыскивает Артема Михайловича Крупина. Несовершеннолетний 2006 года рождения пропал еще 19 декабря, сообщили в МВД Карелии.

Где находится подросток и что с ним, неизвестно. Артем был одет в куртку парка горчичного цвета с капюшоном, черные джинсы, светло-желтую кофту с капюшоном, черные кроссовки, черную кепку с нашивкой «провинция». С собой у него серый рюкзак.

Всех, кому что-то известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 89116614677, 89995283950.// фото: МВД Карелии