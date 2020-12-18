Подросток попался на краже витаминов в торговом центре Петрозаводска

Стражи порядка установили подозреваемого в краже витаминов на сумму 18 тысяч рублей из торгового центра Петрозаводска. Под подозрением оказался ранее судимый за имущественные преступления 16-летний петрозаводчанин. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Карелии.

Юноша с утра пораньше пришел в торговый центр. Некоторые отделы еще не работали, в том числе и небольшой магазин с товарами для здоровья. По версии дознания, юноша взломал замок на витрине, забрал 13 упаковок витаминов и скрылся.

Молодой человек сознался в содеянном. С его слов, похищенное он продал. Оперативники установили место сбыта. (фото rossaprimavera.ru)