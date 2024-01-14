Подросток погиб во время катания на тюбинге в российском городе

Трагедия произошла днем 13 января в Красноярске. Два школьника катались на тюбинге с горки в несанкционированном месте. В какой-то момент «ватрушку» с мальчиком занесло, и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. 14-летний подросток погиб, не дождавшись приезда «скорой».

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Еще один инцидент с тюбингом произошел в Красноярском крае в субботу. 13-летняя девочка с подругой каталась с необорудованной горки, в какой-то момент ее подбросило, и она выпала из «ватрушки». Ребенка госпитализировали. // фото телеграм-канал СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия