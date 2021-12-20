Подозреваемый в совершении преступления скрылся от следствия

Жителя карельской столицы Степана Андреевича Гончарова (Жукова) ищет полиция. В МВД Карелии сообщили, что мужчину подозревают в совершении преступления.

В отношении фигуранта уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он скрылся от следствия.

Разыскиваемый родился в 1995 году. Может быть как в Петрозаводске, так и в поселке Чална и его окрестностях в Пряжинском районе.

Всех, кто имеет о нем какую-либо информацию, полиция просит сообщить по телефону: 8 814 563 29 60, 8 906 207 75 88. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник