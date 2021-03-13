Площадь Кирова в Петрозаводске перекроют для автомобилистов

Власти Петрозаводска на один день поменяют схему движения транспорта на площади Кирова. Временные ограничения установят в связи с проведением праздничных мероприятий, сообщает мэрия карельской столицы.



Так, с 10 до 18 часов будет запрещён въезд на площадь Кирова с проспекта Карла Маркса. Это сделано в целях повышения безопасности и предупреждения ДТП на время подготовки и проведения массовых мероприятий: завтра на площади развернётся «Широкая Масленица».



Кроме того, до 10 часов 28 марта действует запрет на въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды. Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками, а также заранее планировать пути объезда.