Три смерти от коронавируса подтвердились в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. По данным регионального оперштаба, в Сортавальской ЦРБ скончался житель поселка Кааламо 1955 года рождения, в Пудожской ЦРБ скончался житель Пудожа 1927 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница поселка Пиндуши 1945 года рождения.

В сообщении подчеркивается, что все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



За минувшие сутки коронавирус в Карелии выявлен у 107 человек. Из этого числа 20 пациентов имеют симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Еще 145 человек выздоровели.