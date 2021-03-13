13 марта 2021, 09:25
Общество

Три смерти от коронавируса подтвердились в Карелии

За минувшие сутки в республике выявили 107 случаев заражения COVID-19

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. По данным регионального оперштаба, в Сортавальской ЦРБ скончался житель поселка Кааламо 1955 года рождения, в Пудожской ЦРБ скончался житель Пудожа 1927 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница поселка Пиндуши 1945 года рождения.

В сообщении подчеркивается, что все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки коронавирус в Карелии выявлен у 107 человек. Из этого числа 20 пациентов имеют симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Еще 145 человек выздоровели.

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Карелия
Петрозаводск
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Пудож
коронавирус
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