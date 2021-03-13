«Бедняков» на джипах хотят лишить детских пособий

Российские чиновники хотят скорректировать правила начисления детских пособий семьям, которые нуждаются в социальной поддержке. Выплат хотят лишить те семьи, которые по документам находятся за чертой бедности, но по факту малоимущими не являются.

Как пишет РБК, Минтруда предложило перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям, которые показывают низкий доход, но при этом владеют существенным по российским меркам имуществом.

Так, бедной не будет считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Кроме того, детские выплаты не получат семьи с новыми джипами или с тремя машинами. Помимо этого министерство намерено ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких официальных доходов. Речь идет о людях, которые числятся безработными при том, что у них нет уважительных причин не работать.



Отмечается, что претендовать на выплату по-прежнему смогут люди, владеющие одновременно квартирой, дачей, гаражом, новым легковым автомобилем, трактором, мотоциклом и располагающие сбережениями до 200 тысяч рублей. // Фото: pixabay.com