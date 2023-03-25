Петрозаводчан пригласили на встречу с актрисой Викторией Федоровой

Петрозаводчан пригласили на встречу с заслуженной артисткой Карелии Викторией Федоровой. Мероприятие пройдет в воскресенье, 26 марта, в библиотеке имени Николая Клюева на улице Ровио, 17. Начало в 14:00.

За время служения в театре драмы «Творческая мастерская» Виктория Федорова сыграла 26 ролей.

Зрители помнят актрису по образам Княгини Веры из «Гранатового браслета», Анастасии Филипповны из одноименного спектакля по роману Федора Достоевского, Шарлотты из комедии Мольера «Дон Жуан», всесильной судовладелицы Вассы Железновой и многим другим.

Петрозаводчанка работает не только в театре, но и снимается в кино. Недавно на экраны вышел сериал «Шаляпин», в котором актриса исполнила роль матери Федора Шаляпина. // фото с сайта «Творческой мастерской»