Петр Ян лишился чемпионского пояса UFC за запрещенный удар

Российский боец смешанного стиля Петр Ян упустил чемпионский пояс после поединка с американским спортсменом Алджэмейном Стерлингом.

Поединок проходил в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 7 марта в Лас-Вегасе. Россиянин шел к победе, но в четвертом раунде его соперник упал на колени, а Ян применил запрещенный прием - ударил того коленом в голову. Бой был остановлен. Россиянин был дисквалифицирован и лишен чемпионского пояса в легчайшем весе, передает «Лента.ру». Новым чемпионом признали американца. Новоявленный чемпион был недоволен подобной победой и бросил пояс на канвас. Видео запрещенного удара Яна было опубликовано в Сети.

Aljamain Sterling is the NEW UFC Bantamweight Champion after this illegal knee disqualified Petr Yan #UFC259pic.twitter.com/lQ6ITgu9ip