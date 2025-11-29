Петербуржец игнорировал знакомого, и тот поджег его мастерскую

В Санкт-Петербурге мужчина поджег мастерскую, зная, что внутри находится человек. Хулигана задержали, художник не пострадал, сообщили в «ТАСС».

31-летний петербуржец намеренно поджег деревянную пристройку к подвалу дома, где находился 66-летний художник. Последнему удалось выбраться из пожара, получив ожоги.

Поджигателя обвинили по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 - покушение на убийство общеопасным способом. Оказалось, что таким способом он хотел отомстить потерпевшему, который игнорировал и избегал его с 2023 года.