Первый общественный приют для животных просит помочь сухими дровами

Всего за январь уже около десяти котов стали новыми питомцами Первого общественного приюта для бездомных животных. По словам руководителя Владимира Рыбалко, в прошлом году порядка 200 кошек и 130 собак было принято в приют и отдано в семьи. Основная задача общественной организации — как можно скорее найти брошенному животному добрые руки.

Рыбалко рассказал о программах и проектах, реализующихся в приюте, показал новые вольеры для собак и питомцев — пушистую красавицу Ясю и Ириса с улыбкой чеширского кота.

Зима — самое непростое время года для приюта. Сейчас там остро не хватает сухих дров. Всем, кто готов прийти на помощь брошенным животным, просьба позвонить по телефону: 8911 66 424 06.