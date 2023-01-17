Четвертая группа карельских вагнеровцев вернулась домой

Осужденные, которые искупили свою вину, побывав в зоне СВО полгода, вернулись домой. В Карелию их привез владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Это уже четвертая группа. Видео с аэродрома опубликовала пресс-служба компании «Конкорд», сообщает «Московский комсомолец»

Прощаясь, Пригожин сказал им напутственное слово.

«Вы прошли то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной войны. Теперь вас ждет свободная жизнь. Деньги есть, медали есть»,

- отметил он.

Также Пригожин пообещал помочь с жильем тем, кому некуда возвращаться – их должны разместить в гостинице. // Скриншот видео: t.me/concordgroup_official.