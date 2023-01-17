Петрозаводчане стали чаще ездить за рулем пьяными. Итоги 2022 от ГИБДД

Текст: Елена Малишевская

В 2022 году в Петрозаводске зарегистрировано 164 учетных (то есть с пострадавшими) ДТП: в них пострадал 191 человек. Снижение аварийности небольшое, но есть - на 2,4% (в 2021 году было 168 аварий). На три процента уменьшилось количество пострадавших в них людей (191 человек в 2022 году, 197 - в 2021). В результате столкновения транспортных средств и наездов на пешеходов погибли пять человек (в позапрошлом году их было девять).

За год на 25 % снизилось количество детей, пострадавших в ДТП. Начальник петрозаводского отдела ГИБДД Александр Дышаев связывает такую положительную динамику с усилением общей безопасности на дорогах. Все участники дорожного движения стали законопослушнее. В части обязательных детских автокресел - точно.

«Дети с малых лет изучают правила дорожного движения, те, кто постарше, уже сами научились: сел в машину - пристегнись. Рейды, которые мы проводим регулярно в столице Карелии, показывают, что в целом ситуация с соблюдением правил перевозки детей благополучная».

К сожалению, то же самое нельзя сказать о соблюдении другого правила — водитель должен быть трезвым. В 2022 году в Петрозаводске чаще выпивали, а потом садились за руль: таких отстранено от управления на 120 человек больше, чем в 21 году. Количество профилактических мероприятий при этом не изменилось. За прошедший год зарегистрировано 11 ДТП с участием пьяных водителей, в результате травмированы 15 человек, один погиб.

Почему петрозаводчане стали вести себя так необдуманно? Виной ли тому два года короновирусных ограничений и год напряженной политической ситуации?

«Думаю, что истинная причина пьянства за рулем намного глубже. Хочу напомнить: вождение в состоянии опьянения - это штраф 30 тысяч рублей, лишение прав на полтора-два года, пересдача экзамена по истечении срока. За повторное пьяное вождение наступает уголовная ответственность».

Недавно Верховный суд России дал разъяснения по некоторым спорным делам в области дорожного движения. В частности, в суде истец отмечал, что психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и содержаться в лекарственных средствах, которые доступны к свободному приобретению. Так, валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов.

Однако высшая инстанция напомнила, что законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения, независимо от причины, вызвавшей такое опьянение. А это может быть хоть корвалол, хоть валокардин, хоть квас из бочки.



В действующем законодательстве не установлена предельно допустимая концентрация наркотических и психотропных веществ в организме водителя. Следовательно, употребление любого количества таких веществ, приводящих к нарушению физических или психических функций, позволяет установить состояние опьянения у лица, управляющего транспортным средством, пояснил Верховный суд.

«Я не представляю, сколько нужно выпить кваса или корвалола, чтобы алкотестер показал опьянение. Наверное, бочку. Мы на месте проводим тестирование, если водитель не согласен с результатом, он может потребовать медицинское освидетельствование - мы отвезем его к врачу, который возьмет анализы. Но спорных ситуаций с корвалолом я в Петрозаводске не припомню»,

- рассказал Александр Дышаев.

Самые аварийные дороги столицы Карелии - самые протяженные. Видимо, те, где есть простор разогнаться. На Лесном проспекте за год произошло 16 ДТП, на улице Чапаева - 12, на Лососинском шоссе девять аварий, на проспекте Невского - семь.

В 2022 году выявлено два "места концентрации" ДТП. Такое «звание» присваивается участкам в городе, на которых произошли три однотипных аварии. В Петрозаводске это пересечение Первомайского проспекта в районе д. 48 и улиц Мелентьевой и Шотмана. А также угол Гоголя, 32 - Анохина, 25, там регулярно наезжают на пешеходов.

«На Мелентьевой-Шотмана требуется перенести стойки и отрегулировать движение, на последнем заседании комиссии по безопасности при главе Петрозаводска мы этот вопрос поднимали. На Гоголя-Анохина — сложный перекресток, там, конечно, нужен светофор. Надеюсь, за год нам удастся эту проблему решить».

В ГИБДД Петрозаводска также называют еще семь предочаговых мест сосредоточения ДТП (запомните эти участки и будьте там предельно осторожны):

- ул. Чапаева, д. 10 и д. 17 (наезд на пешехода);

- пересечение ул. Луначарского с ул. Промышленной (наезд на пешехода);

- Шуйское шоссе, д. 3 и д. 4 (столкновение);

- проспект Лесной, д. 41, д. 44, д. 45 (наезд на препятствие и два столкновения);

- проспект Лесной, д. 51 (столкновения);

- проспект Лесной—ул. Чапаева, д. 49 (столкновения);

- проспект Невского—ул. Мерецкова (наезды на пешеходов).

Подполковник Дышаев признался, что зима — самая сложная пора для сотрудников ГИБДД. Случаются не только ДТП, но и транспортные коллапсы, что, естественно, вызывает недовольство граждан. Нужно следить за качеством уборки дорог и мостов. А также за пешеходными переходами: снег на обочинах выше пятидесяти сантиметров - уже нарушение, ребенка могут сбить.

В ГИБДД Петрозаводска призывают водителей зимой соблюдать безопасную дистанцию, быть особенно внимательными к выполнению требования пункта 10.1 ПДД, а именно «вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия". И не забывать, что автомобиль — источник повышенной опасности. // Фото: Елена Малишевская, Госавтоинспекция Петрозаводска.