Стоимость проезда на маршрутах в Лехнаволокском направлении изменится

С 18 января цена билета на маршрутах № 101, 111 и 124 в черте Петрозаводска, в том числе с остановки «Заозерье» в сторону железнодорожного вокзала, составит 35 рублей, сообщили в пресс-службе компании «Карелавтотранс».

Стоимость проезда по пригородным маршрутам определяется в соответствии с применяемыми тарифами на перевозку пассажиров и багажа. Поэтому цена билета до остановки «Заозерье» составит 85 руб.

В «Карелавтотранс» также разъяснили, что с 21.12.2022 остановка у знака «Заозерье» при движении автобуса в сторону деревни Лехнаволок была отменена в связи с тем, что она не оборудована для посадки или высадки пассажиров, поэтому не отвечает требованиям безопасности. // Фото: vk.com/mintranskarelia.