Памятник, получивший в народе имя «Рунопевцы», отмечает юбилей

Давайте вспомним о любопытных датах! Тем более – юбилейных.

В мае 1960-го года на площади Кирова в начале проспекта Карла Маркса был установлен памятник. В отличие от многих памятников советской эпохи после перестройки этот монумент не преследовали народный гнев и желание убрать архитектурную группу с лица города (хотя у нас нет-нет да и вспоминали о том, что стоит переименовать некоторые улицы, связанные с именами вождей мирового пролетариата, до дела так и не дошло. Разве что проспект Урицкого был переименован в Невский, о чем, может быть, уже не все помнят).

Как утверждают искусствоведы, причины того, что монумент в честь Маркса и Энгельса в народе любят – в его художественных достоинствах. А также в его малогабаритных размерах. И то, и другое позволило «Марксу-Энгельсу» не вызывать вокруг себя ненужных дискуссий. Сегодня мы смело можем поздравить этих «знаменитых мужей» с 60-летием!

Место для скульптурной группы в 1960-м году выбирали недолго. Сразу после революции бывшая Мариинская-Нагорная стали называться проспектом Карла Маркса, ну а улица Английская (в разные годы: Петроградская и Тюремный переулок) получили название – улица Энгельса. После этого, а также после установки в 30-м году памятника Ленину на исторической 18-го века Круглой площади, Петрозаводску было уже ничего не страшно. Авторы скульптуры Е.Белостоцкий, Э.Фридман, П.Остапенко.

На создание памятника Марксу и Энгельсу ушло 972 килограмма чистой бронзы. Высота скульптурной группы 1 метр 63 сантиметра. Постамент выполнен из малинового Шокшинского кварцита. Как гласит учетная карточка памятника, «в фигурах раскрыт углубленный характер общения». Основоположники идей коммунизма сидят на скамейке, размеров они небольших, характер их композиции камерный, потому они и сохранились. В период массовой народной нелюбви к памятникам советской эпохи на эту скульптурную группу никто не покушался. Призрак демонтажа по идеологическим причинам вокруг основоположников марксизма не бродил.

Заведующий отделом пропаганды Госцентра по охране памятников Валентин Зотов рассказал:

«Велись разговоры о переносе памятника в другое место в связи с монументальной загруженностью площади Кирова. Но дальше разговоров дело не пошло. И в принципе, нового места для этого памятника никто пока не предложил».

Скульптурная часть памятника отлита по одной модели для четырех однотипных скульптур. То есть наши «Маркс и Энгельс» совсем неуникальны. Такие же точно сидят в городах Фрунзе (ныне Бишкек, столица Киргизии), Чимкент (в Казахстане) и в одном из городов Башкирии. Курьезов, которые сопровождают обычно любой памятник, вокруг нашей бронзовой парочки не возникало.

«Памятник достаточно молодой, ему всего сорок лет, и он даже не подвергался реставрации»,

– отметил Зотов.

Приезжающие к нам туристы, особенно немцы, с первого взгляда не узнают земляков. Считают, что это вообще какие-то местные рунопевцы. Им отвечают, что они и писали руны. Только в виде манифеста и увесистого капитала. В народе памятник любовно так и называют – «рунопевцы», и после проведения первого фестиваля снежных и ледовых скульптур в 1999 году даже созрела идея одну из ледяных композиций с героями «Калевалы» изваять в мраморе и поставить вместо авторов социалистических идей. Но после праздника идея забылась.

И еще об одном юбилее. Когда снимали этот репортаж, а именно весной 2000 года, исполнилось 195 лет одному из старейших предприятий республики – петрозаводской типографии имени Анохина. Мы могли бы отметить и сейчас славный юбилей этого учреждения, если бы не одно «но» – его ликвидировали. На его месте на улице Правды теперь находится строительный гипермаркет. Но память о нем осталась!

11 мая 1805 года при Олонецком губернском правлении по ходатайству губернатора в городе Петрозаводске была открыта первая в этих краях типография. Работало в ней поначалу всего три человека. И печатались там только циркулярные указы и газета «Олонецкие губернские ведомости». За 195 лет типография стала неотъемлемой частью в истории Карелии. И вряд ли можно было представить жизнь республики без продукции старейшего предприятия.

В конце 90-х ассортимент выпускаемых печатных изданий был обширен. Это более 50 наименований газет, 3 ежемесячных толстых журнала, множество учебных пособий. В те годы ширилось сотрудничество с издательствами страны. В 1999 году напечатали в два раза больше книг, чем годом раньше. 15 издательств из Москвы, Петербурга, Мурманска и других городов страны горели желанием стать клиентами нашей типографии. Потому что местные печатники были известны своим искусством далеко за пределами Петрозаводска. Анохинцы неоднократно побеждали в различных конкурсах профессионального мастерства.

К 80-летию Карелии в начале июня должны были выпустить книгу об истории республики. Себе же к юбилею работники полиграфии приготовили буклет «Не боги печатают книги». В общем, свой праздник типография отмечала в рабочем режиме.

Таким было 11 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности здесь.