Оживленный перекресток в Петрозаводске останется без светофоров

На этой неделе в Петрозаводске у водителей могут возникнуть трудности при проезде перекрестка Первомайского проспекта и улицы Железнодорожной. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, в период с 22 по 26 сентября в указанном месте будут монтироваться новые Г-образные опоры. Старые светофорные объекты будут демонтированы, новые светофоры расположат на новых опорах.

В связи с проведением работ на этой неделе светофоры на перекрестке будут работать в режиме мигающего желтого. Водителей просят руководствоваться установленными дорожными знаками.

