Открыт предзаказ на новый Lada Niva Travel

«АвтоВАЗ» объявил о начале приема заказов на новый Lada Niva Travel — это внедорожник Chevrolet Niva с шильдиками «Лады» и иным дизайном передней части, который теперь продается под отечественным брендом, сообщает auto.mail.ru.

О сроках начала продаж в «АвтоВАЗе» пообещали объявить дополнительно. Сейчас на сайте компании и у дилеров можно выбрать и забронировать автомобиль. Обновленный внедорожник стоит от 747 900 рублей.

Покупателям, которые сделают онлайн-предзаказ до официального старта продаж, вместе с автомобилем обещают подарить набор фирменных аксессуаров для бездорожья (коврики, трос, лопата и жидкость для омывателя).

Обновленная «Нива» предлагается в двух основных модификациях: Niva Travel и Niva Travel Off-Road, последний отличается штатным шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика.

Стартовая стоимость LADA Niva Travel в исполнении Classic — от 747 900 рублей. В комплектацию входит подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений и стальная защита картера. Спинка заднего сиденья раскладывается в пропорции 60/40.

Стоимость комплектации Comfort — от 804 900 рублей. Внедорожник оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками, центральным замком с дистанционным управлением. В салоне есть охлаждаемый вещевой ящик и подлокотник сиденья водителя с подстаканниками.

Версия Comfort Off-road стоит от 844 900 рублей — такая «Нива» отличается рейлингами, сигнализацией и складным ключом центрального замка с дистанционным управлением, обивкой потолка черного цвета, наличием козырьков с зеркалом и 16-дюймовых легкосплавных дисков.

Топовая комплектация стоит минимум 890 900 рублей. В оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски, усиленная тонировка задних стекол, наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.

Наконец, Lada Niva Travel в версии Luxe Off-road стоит от 905 900 рублей. Она дополняется внедорожными шинами, неокрашенным обвесом кузова, шноркелем и обивкой потолка черного цвета.