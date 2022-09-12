12 сентября 2022, 07:59
Опубликованы окончательные результаты выборов главы Карелии
Артур Парфенчиков получил 69,15% голосов избирателей
Центральная избирательная комиссия Карелии обработала 100% протоколов на выборах главы республики. Таким образом, стали известны окончательные результаты голосования.
По данным ЦИК, действующий губернатор Артур Парфенчиков получил 69,15% голосов избирателей. Андрей Рогалевич заручился поддержкой 13,41% проголосовавших, Евгений Ульянов имеет 12,64%, Анатолий Дударин - 1,65%, Иван Кадаяс - 0,61%.
Явка на выборах, прошедших 9-11 сентября, составила 27,94%. Проголосовали 141 106 жителей Карелии. Фото «Петрозаводск говорит»