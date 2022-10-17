Опубликовано видео падения истребителя в Ейске

В Сети появилось видео с камеры наблюдения в Ейске, запечатлевшей момент падения истребителя Су-34.

На кадрах видно, как самолет набирает высоту, после чего начинает резко терять ее. Затем происходит вспышка, и истребитель падает во двор жилого дома.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб, число жертв происшествия в Краснодарском крае выросло до четырех человек. Количество пострадавших увеличилось до 25.

Напомним, сегодня вечером истребитель Су-34 упал в Ейске в Краснодарском крае рядом с девятиэтажным домом. Вспыхнувший пожар перекинулся на жилое здание. Кадры с последствиями произошедшего также были опубликованы в Сети, на них видно, насколько сильно пострадала многоэтажка.

В Минобороны назвали причиной падения самолета возгорание в одном из двигателей. Фото: скриншот видео камеры наблюдения