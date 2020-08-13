Оксана Пушкина нашла гендерный подтекст в конфликте в Белоруссии

Уроженка Петрозаводска, депутат Госдумы Оксана Пушкина в своем телеграм-канале дала оценку ситуации в Белоруссии, сложившейся после выборов президента, которые прошли 9 августа. Народная избранница уверена, что Александр Лукашенко недооценил потенциал женщин.

Смотрю в сети многочисленные видео из Белоруссии и вглядываюсь в глаза женщин, вставших в цепи солидарности на улицах Минска и других городов. В этих глазах – смелость и готовность к борьбе за человеческое достоинство, против бесправия и насилия. И я все больше убеждаюсь в том, что политический конфликт в Белоруссии имеет очевидную гендерную специфику, и женщины играют в нем беспрецедентно важную роль.

По мнению Пушкиной, белорусские женщины не стремились участвовать в политике, их вынудил это сделать Лукашенко.

Арестовав кандидатов-мужчин, он не поверил в потенциал женщин, допустив до выборов Светлану Тихоновскую. После объединения штабов Лукашенко на языке бытового сексизма начал унижать тех, кто стал олицетворением белорусской альтернативы: Светлану Тихоновскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Все это накапливалось и на фоне вспышки государственного насилия вылилось на улицы: женщины в белых платьях с цветами перед колоннами ОМОНа стали символом мирного сопротивления белорусов.

Депутат отметила, что опросы общественного мнения показывают, что женщины во всем мире намного меньше мужчин терпимы к насилию.

Безжалостное подавление протестов, жуткие видеоролики, облетающие интернет, подтолкнули белорусских женщин к выходу на улицы. Потому что мы, женщины, к подобным ужасам особенно чувствительны. Мы рождаем и оберегаем жизнь. Мы стремимся любить и воспитывать детей яркими и независимыми, принимаем их такими, какие они есть. И, конечно, не хотим, чтобы наших детей избивали на улицах родных городов.

Я не знаю, чем закончатся события в Белоруссии, и никого ни к чему не призываю. Но молчать о происходящем тоже нельзя. Пришло время поиска новых смыслов и критического анализа ситуации не только в Белоруссии, но и у нас, в России. Я в очередной раз убедилась в этом на встрече с участниками молодежного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске. Молодые люди и особенно девушки не согласны с утверждением: кто сильный, тот и главный. Они требуют уважения к себе со стороны власти и законодательной защиты от насилия. Я верю в женский взгляд в политике и вижу его в глазах белорусок, которые принимают участие в акциях ненасильственного сопротивления. Они – упрек режиму Лукашенко и надежда для всех, кто верит в лучшее будущее для себя и своих детей,

- написала Пушкина.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК республики объявила о победе Александра Лукашенко, которому, по официальным данным, достались около 80% голосов. Жители Белоруссии не согласились с официальными результатами. В стране пятый день идут уличные протесты.