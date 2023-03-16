Охлопков призвал власти региона ввести в Карелии масочный режим

В Карелии отмечен рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, есть вероятность, что ситуация выйдет из-под контроля. В связи с этим министр здравоохранения региона Михаил Охлопков призывает власти республики ввести в Карелии масочный режим.

«Нельзя с уверенностью говорить, что пандемия коронавируса закончилась и что эпидемии больше не будет»,

- считает Охлопков. Чиновник предположил, что может возникнуть «супервирулентный штамм коронавируса», который может начать распространяться в мире, несмотря на иммунитет населения.

Между тем он признает, угроза для людей сейчас не так высока. Тем не менее «омикрон» в легкой форме вызывает серьезные изменения в организме человека.

«COVID-19 по-прежнему представляет большую проблему. Считаю, что нам нужно всерьез задуматься о возвращении обязательного масочного режима», - сообщил министр в своем аккаунте в соцсети. // фото «Петрозаводск говорит»