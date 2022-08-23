Один из кандидатов на должность главы Карелии снялся с выборов

Кандидат на должность главы Карелии Дмитрий Фабрикантов, выдвинутый «Партией роста», представил в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. Об этом сообщает официальный паблик Центризбиркома.

В ЦИК напомнили, что по закону кандидат имеет право снять свою кандидатуру с выборов, но не позднее, чем за пять дней до первого дня голосования. Заявление не подлежит отзыву.

ЦИК Карелии не позднее чем в трехдневный срок принимает решение об аннулировании регистрации подавшего заявление кандидата.

Таким образом, в выборах главы республики примут участие шесть кандидатов: Артур Парфенчиков, Анатолий Дударин, Валерий Таборов, Иван Кадаяс, Андрей Рогалевич и Евгений Ульянов. Голосование пройдет 9-11 сентября. Фото: паблик «Выборы в Карелии»