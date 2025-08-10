Новый туристический маршрут «Вокруг Ладоги» запустили в России

Новый туристический маршрут по железной дороге соединил несколько регионов.

Маршрут получил название «Вокруг Ладоги». По пути гости делают остановки в Лодейном Поле, деревне Мандроги, у водопада Белые Мосты, в Сортавале, Выборге. Поездку по участок между Видлицей и Леппясилта совершают в открытом обзорном вагоне. Тем, кто выберет круговой маршрут, предусмотрена возможность использования вагона поезда как отеля на колесах.

Для гостей предусмотрены вагоны различного класса, включая семейный для путешественников с детьми и вагон-ресторан.

Маршрут Москва-Лодейное Поле-Леппясилта-Сортавала-Выборг-Москва займет четыре дня и три ночи, на сайте РЖД указаны даты путешествий 8 августа и 22 августа. © «Петрозаводск говорит»