Новый филиал «ИМПРУВ»: путь в мир языков

Образовательный центр продолжает уверенно развиваться, открывает ещё один филиал и сохраняет лидерство в языковом обучении Карелии (6+)

Фото: Образовательный центр Импрув.

В 2014 году «ИМПРУВ» стартовал как Центр английского языка и с тех пор уверенно развивался, чтобы дать студентам больше возможностей. Сегодня он гордится тем, что стал одной из крупнейших мультиязычных школ региона: программы «ИМПРУВ» помогают не просто изучать языки, а уверенно ими пользоваться. В линейке курсов:

- английский, немецкий, испанский, финский, итальянский и китайский языки;

- специализированный курс морского английского;

- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому и русскому языкам;

- программы для уверенного владения русским языком;

- бесплатные курсы каллиграфии по китайскому языку для всех желающих;

- литературный клуб;

- разговорный клуб;

- тематические встречи с носителями языков.

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Методика школы построена вокруг живого общения. Именно так язык становится рабочим инструментом, а не набором заученных фраз. На каждом занятии студенты тренируют навыки в условиях, близких к реальным. Создаются эти условия с помощью практики: интерактивных игр, дебатов, встреч с носителями, кинопросмотров и культурных мероприятий. Так, через знакомство с чайными церемониями в Китае или традициями немецкой кухни студенты учатся чувствовать язык и свободно использовать его в любых ситуациях.

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Школа гордится своим преподавательским составом. Особое внимание заслуживает работа Анны Владимировны Дрейлинг, признанного специалиста по китайскому языку. Она окончила Даляньский университет иностранных языков — один из крупнейших лингвистических вузов Китая, и с 2013 года успешно совмещает деятельность преподавателя и переводчика. Анна Владимировна регулярно участвует в профильных форумах китаистов, постоянно развивая и совершенствуя свои подходы к обучению. Её методика включает элементы культурного погружения: китайские праздники, мастер-классы по изготовлению китайских фонариков, квизы и игры, повышающие общий уровень понимания Востока. И как результат, высокий и максимальный балл студентов Центра при сдаче международного экзамена по китайскому языку НSК, умение построить диалог на языке в путешествиях по Поднебесной и прием научных делегаций из КНР.

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В этом году школа «ИМПРУВ» расширяет свои возможности: 1 сентября открылся новый филиал в селе Заозерье. Теперь жители микрорайона Соломенное и села Заозерье смогут изучать языки рядом с домом, без долгих поездок и потери времени.

В каждом филиале любой желающий сможет бесплатно пройти тестирование своего текущего уровня владения языком и посетить ознакомительные уроки.

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Приходите учиться иностранным языкам в образовательный центр «ИМПРУВ» и откройте для себя мир новых возможностей.

Адреса: г.Петрозаводск, ул.Мурманская д.1а. тел. 8911-411-31-91

с. Заозерье, ул. Центральная д.7, тел. 8911-411-98-87

Фото: Образовательный центр Импрув.

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