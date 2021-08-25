Новый ФАП в Пийтсиеки за 8 миллионов построят напротив дома фельдшера

Ситуацию со строительством нового ФАПа в Пийтсиеки назвал сложной министра здравоохранения Карелии. По словам Михаила Охлопкова, медучреждение должно было появиться в поселке в текущем году, но сроки пришлось перенести.

Местные жители активно протестовали против строительства на участке, который изначально предусмотрели для ФАПа власти. Дело в том, что здесь находится любимая многими поколениями сельчан березовая роща, ее пришлось бы вырубить.

Жители возмутились, пришлось выбирать новый участок. Из-за этого сроки строительства перенесли. Оформление земли займет минимум полгода.

Михаил Охлопков 24 августа побывал в Суоярвском районе и пообщался с местными властями, в том числе с главой Лоймольского поселения.

«Посмотрел другие возможные места размещения нового ФАПа, - уточнил министр. - Предложил построить его напротив дома, в котором живет фельдшер».

Новый ФАП возведут из карельских материалов по типовому проекту, средства на него в размере восьми миллионов рублей предусмотрены в бюджете. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте