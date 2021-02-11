Новый дом с закрытой территорией и паркингом возводится на Древлянке

Строительная компания «Век» предлагает к покупке квартиры в новом доме №10 жилого комплекса «Каскад».

О комплексе

Жилой комплекс «Каскад», на пересечении улиц Попова и Сыктывкарской, по праву носит звание Лучшего*. Уже построено 8 домов с благоустроенными дворами, собственным сквером, спортивной площадкой для мини-футбола и игровыми комплексами для детей всех возрастов.

Активно строится дом №9, в нем также реализован принцип «Двор без машин» и предусмотрен подземный паркинг. Ключи от своих квартир будущие новоселы получат уже этим летом.

На территории новостройки есть все необходимое: магазины, кафе, салоны красоты, медицинские центры, спортивный клуб, детские дошкольные учреждения, рядом – детские сады и школы. В шаговой доступности торгово-развлекательный центр «Лотос Plaza». По соседству с комплексом - лесной массив, речка, а также «Тропа Ивана Царевича».

О новом доме

Дом №10 органично впишется в архитектурный ансамбль ЖК «Каскад». Динамика сохранится за счет разноэтажности (7 и 10 этажей) и ассиметричному расположению окон. Панорамное остекление балконов выгодно подчеркнет статус объекта. Яркие цветовые элементы фасадов будут радовать жителей, при этом гармонично сочетаясь с природой.

Безопасность и приватность выходят на новый уровень в современной жизни. Поэтому новые дома от строительной компании «Век» отвечают этим высоким требованиям. Так, новостройка станет вторым объектом в ЖК «Каскад» с закрытой территорией, доступ к которой будет только у жителей. Тихий и уютный двор без машин запроектирован для семейного отдыха и спорта: разнообразные детские игровые комплексы, уличные тренажеры, малые архитектурные формы и ландшафтный дизайн. Подземный паркинг решит вопрос безопасного и комфортного хранения автомобилей.

На крыше дома будет установлена газовая котельная, которая обеспечит жителей горячей водой круглый год, гибким отопительным сезоном и низкими коммунальными платежами.

В каждом подъезде предусмотрены высокоскоростные бесшумные лифты OTIS, просторные холлы и колясочные. Площадь квартир варьируется от 34,40 до 109,2 кв.м. Планировки удобные и продуманные: в каждой проработан оптимальный вариант расстановки мебели, есть ниши под гардеробные, в 3-х и 4-х комнатных квартирах предусмотрено 2 санузла. Все квартиры будут сдаваться под чистовую отделку. Также вы можете заказать отделку от застройщика класса «стандарт», «комфорт» и «по индивидуальному дизайн-проекту».

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2022 года.

В феврале действует акция «Беспроцентная рассрочка от застройщика». Первый взнос от 15%, ежемесячные платежи по индивидуальному графику с окончательным расчетом в декабре 2021 года. С ценами, планировками и условиями по оплате вы можете ознакомиться на сайте, и по телефону 33-00-43.

*Решением Союза архитекторов Карелии признан победителем профессионально-архитектурной премии в номинации «Градостроительство-проект» за проект застройки микрорайона Древлянка-9 в г. Петрозаводске.

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