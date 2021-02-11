Официальный дилер ŠKODA приглашает на дни открытых дверей

ŠKODA OCTAVIA – «сердце бренда», самая популярная модель чешской компании, разошедшаяся по миру свыше 7 млн. автомобилей! Абсолютный бестселлер, который всегда давал клиентам больше, чем они могли ожидать.

В четвертом поколении OCTAVIA отличается невероятно просторным салоном и современной стильной концепцией интерьера. Стандартное оснащение модели стало значительно богаче, чем прежде. Сохранив и приумножив свои традиционные достоинства, новая OCTAVIA предлагает клиентам высокий комфорт и превосходную функциональность, дополненную высокотехнологичными инновационными решениями. Неизменный успех OCTAVIA, который подтверждается многочисленными автомобильными премиями и призами, среди которых – победа в категории «Дизайн продукта» международной дизайнерской премии Red Dot Award, звание «Автомобиль года» по мнению английского журнала Auto Express, а также первое место в категории «Средний класс» российской премии «Автомобиль года 2020», говорит о том, что новая OCTAVIA завоевывает сердца людей по всему миру!

Хотите познакомиться с новинкой поближе? Приходите в дилерский центр ŠKODA на Дни открытых дверей с 13 февраля по 14 марта!

КМ-Центр предлагает вам окунуться в семейную атмосферу бренда ŠKODA, поближе познакомиться с новой моделью, пройти индивидуальные семейные тест-драйвы новой ŠKODA OCTAVIA, получить подарки, узнать какие SIMPLY CLEVER решения есть в автомобиле, поучаствовать в активностях, а также приятно провести время в кругу семьи!

Чтобы пройти индивидуальный тест-драйв, вам необходимо позвонить в дилерский центр по телефону 8 (8142) 59 33 99, оставить заявку на сайте или написать в сообщения в группе во Вконтакте и выбрать удобное для вас время для прохождения тест-драйва!

Вход свободный!

Время и место проведения:

с 13 февраля по 14 марта 2021 года, с 09:00 по адресу: ДЦ ŠKODA «КМ-Центр»,

г. Петрозаводск, Лесной проспект, д. 55.

Подробности по телефону: 8 (8142) 59 33 99.

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