Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу

С 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, сообщает ТАСС.

Ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.

Введены два новых ограничения в потребительской сфере — будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса, поясняют эксперты ТАСС.

Также усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.

Есть изменения и для компаний. Ранее снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежало обязательному контролю, если это не соответствовало характеру ее хозяйственной деятельности. С 10 января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается. Контролироваться будут все подобные операции.

Вместе с рядом ограничений россиян ждут также некоторые регуляторные послабления. В частности, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада.

Также исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей. // Фото: Яндекс.Новости