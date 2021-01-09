Власти рассказали, сколько россиянам хватит для жизни

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2021 год. По сообщению РБК, он составит 11653 рублей на душу населения.



Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 12702 рублей, для детей – 11303 рублей, для пенсионеров – 10022 рубля. Что характерно, в этом году прожиточный минимум был установлен сразу на один год, хотя ранее он устанавливался ежеквартально.

Есть и еще одно изменение. Если раньше величина прожиточного минимума определялась исходя из стоимости потребительской корзины, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, говорится в сообщении правительства.



Методика расчета МРОТ также была изменена в конце прошлого года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. МРОТ в 2021 году должен составить 42% от медианной зарплаты – это 12792 рублей. По сравнению с 2020 годом показатель вырос на 512 рублей.