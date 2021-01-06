Россияне назвали уровень желаемой зарплаты в 2021 году

Россияне в среднем хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц в 2021 году. Это следует из последнего исследования сервиса «Работа.ру».

Так, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 000 рублей в месяц, жители Санкт-Петербурга - 164 000 рублей, передает РИА Новости.

На зарплату в 29 тысяч рублей согласны лишь 7% респондентов. Еще 18% хотели бы получать от 30 000 до 49 000 рублей. Четверть опрошенных (24%) указали желаемую зарплату от 50 000 до 69 000 рублей. 15% участников опроса хотели бы получать от 70 000 до 99 000 рублей, 17% хотят зарплату от 100 000 до 149 000 рублей, пятая часть (19%) - от 150 000 рублей.

В исследовании участвовали три тысячи россиян старше 18 лет. (фото eadaily.com)