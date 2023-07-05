«Нова» продолжает участие в благоустройстве Кукковки

Строительная компания «Нова» внесла необходимую по условиям софинансирования сумму для проведения работ по благоустройству в Ринтальском сквере на Кукковке. Этот сквер находится возле лицея №13, и имеет большой потенциал, может стать прекрасной зеленой зоной отдыха не только для лицеистов, но и для всех жителей района.

В прошлом году небольшой кусочек леса победил в голосовании по программе поддержки местных инициатив, предполагающей софинансирование со стороны местных жителей и бизнеса.

Пока в сквере не слишком уютно. Однако после того, как в нем появится освещение и благоустроенные дорожки он, без сомнения, станет настоящим украшением Кукковки.

Отметим, что в прошлом году «Нова» поучаствовала в реализации еще одного значимого для кукковчан проекта – модернизации спортивной площадки лицея № 13.

Также до этого застройщик оснастил пешеходный переход на Сортавальской улице светофором по просьбам горожан, установил все необходимые дорожные знаки, повышающие безопасность движения, на улицах Энтузиастов и Тимашова.

За счет группы компаний «Нова» в этом году на въезде в ЖК «Акварели» был установлен памятный знак в честь художников Авдышевых.

Все серьезные изменения к лучшему начинаются с небольших шагов, совместных действий. К нам обратились за помощью в благоустройстве Ринтальского сквера и мы с удовольствием эту помощь оказали. Надеемся, уже осенью лицеисты и жители Кукковки смогут прогуливаться по обновленному скверу с удовольствием,

- прокомментировали в «Нове».

Работы в сквере начнутся уже в августе-сентябре.