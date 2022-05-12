Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком»

Компания Nike сообщила руководству футбольного клуба «Спартак», что прекращает спонсорский контракт. Об этом уведомили в пресс-службе красно-белых.

Мотивом назвали невозможность участия россиян в еврокубках из-за санкций: такой вердикт вынесла УЕФА.

Сейчас руководители коммерческого направления футбольного клуба ищут другую компанию, которая будет поставлять футболистам экипировку.

Напомним, Nike сотрудничала с красно-белыми с 2005 года. Компания предоставляла форму, в которой российские футболисты одержали много побед. Они в том числе в ней взяли золотые медали чемпионата и выиграли Суперкубок России в 2017 году. // Фото: ФК «Спартак»