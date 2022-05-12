Siemens не будет выпускать и обслуживать «Ласточки» и «Сапсаны»

Германский Siemens расторгает договоры с РЖД на поставки и сервисное обслуживание высокоскоростных поездов. Это произойдет уже с 13 мая, передает ТАСС со ссылкой на концерн.

Из-за санкций Siemens также выйдет из всех совместных проектов и предприятий. В частности, это компания «Уральские локомотивы», серийно выпускающая грузовые электровозы «Синара», «Гранит», электрички «Ласточка» и другие поезда.

РЖД собирается продолжить техническое обслуживание поездов «Ласточка» и «Сапсан» после ухода из страны Siemens. // Фото: rustrains.com